Борис Джонсон исчез после выздоровления от коронавируса?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не появлялся на публике шесть дней подряд. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Журналисты предполагают, что «потерявшийся» политик может проводить время с новорожденным наследником Уилфридом Лори Николасом, который появился на свет 29 апреля, и своей невестой Кэрри Симондс.

В сети англоязычные пользователи уже начали шутить по поводу внезапного «исчезновения» Бориса Джонсона. Похоже, некоторые из них вовсе не жаждут того, чтобы премьер-министр вновь предстал перед объективами камер.

«Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе», — гласит запись в Twitter.

URGENT: Have you seen this man? Last spotted a week ago in the Westminster area. Police urge anyone with information to kindly keep it to themselves. pic.twitter.com/bxILtK0bj0