Борис Джонсон исчез после выздоровления от коронавируса?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не появлялся на публике шесть дней подряд. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Журналисты предполагают, что «потерявшийся» политик может проводить время с новорожденным наследником Уилфридом Лори Николасом, который появился на свет 29 апреля, и своей невестой Кэрри Симондс.

В сети англоязычные пользователи уже начали шутить по поводу внезапного «исчезновения» Бориса Джонсона. Похоже, некоторые из них вовсе не жаждут того, чтобы премьер-министр вновь предстал перед объективами камер.

«Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе», — гласит запись в Twitter.

URGENT: Have you seen this man? Last spotted a week ago in the Westminster area. Police urge anyone with information to kindly keep it to themselves. pic.twitter.com/bxILtK0bj0 — Have I Got News For You (@haveigotnews) May 19, 2020

Несмотря на утверждения некоторых журналистов, издание Daily Mail сообщает — сегодня Борис Джонсон был замечен на пробежке. По данным СМИ, премьер-министр якобы уже второй день подряд выходит на улицу, чтобы заняться спортом и избавиться от лишних килограмм. Отмечается, что политик обеспокоился своим весом после того, как переболел коронавирусом. По мнению премьера, причиной тяжелого течения заболевания стала его избыточная масса.

В конце марта у британского премьер-министра появились симптомы коронавируса. 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов. На следующий день его поместили в отделение интенсивной терапии.

12 апреля Бориса Джонсона выписали. Некоторое время он восстанавливался в своей загородной резиденции. Однако уже 27 апреля премьер-министр вышел на работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты рассказали о проблемах Бориса Джонсона с женщинами.