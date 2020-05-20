При этом бывший главный санитарный врач РФ отмечает — заведениям необходимо строго соблюдать все эпидемиологические нормы.

Онищенко считает, что кафе можно открывать уже на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com /АГН Москва

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что при соблюдении эпидемиологических норм уличные кафе могут возобновить работу уже на следующей неделе.

«Вот солнышко на следующей неделе прогреется до 20 градусов, почему не открыть кафе, которые на улице. <…> Молодая семья пришла, посидела, кофе выпила, чего тут плохого», — цитируют народного избранника «Известия».

При этом бывший главный санитарный врач РФ отметил — заведениям необходимо строго соблюдать все эпидемиологические нормы. Например, для обеспечения между людьми социальной дистанции за столиками должны находиться не более двух человек, а из трех столиков должен работать только один.

«Обращаюсь к бизнесу: шкуру снимать с вас будут, если вы не будете соблюдать те требования, которые вам сегодня предписаны», — пообещал Онищенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Геннадий Онищенко заметил хороший признак в ситуации с коронавирусом в России.

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