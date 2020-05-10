Онищенко заметил хороший признак в ситуации с коронавирусом в России

При этом бывший глава Роспотребнадзора призвал граждан не пренебрегать правилами самоизоляции.

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Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил, /Григоров Гавриил, /ZUMA Wire

Тема:
Эпидемия коронавируса

Хороший признак в ситуации с коронавирусом в России заметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире «Национальной Службы Новостей» он рассказал, что внушает оптимизм во время пандемии, однако призвал не обольщаться нынешним успехом в борьбе с COVID-19.

По его словам, крупные очаги инфекции уже взяты под контроль, а новые не появляются. В России же об улучшении ситуации говорит снижение коэффициента заражения.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал Онищенко.

Он также призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, чтобы не испортить картину позитивного развития событий. В качестве примера он привел Швецию, где доверие людей государству позволило обойтись без жестких мер регулирования ситуации.

«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения —постоянное мытье рук и социальную дистанцию», — заметил бывший главный санитарный врач России.

По состоянию на 9 мая в стране зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коэффициент распространения COVID-19 в России упал до минимума.

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Тема:
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