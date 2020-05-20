Банальный спор «У кого больше?» развязал войну между феминистками и мужчинами в сети

Ох, уж эти бесконечные споры между пользователями сети. Порой кажется, что из-за мнимой защищенности (юзеры любят скрываться под несуществующими никами) они чуть ли не развязывают кибервойны. Но, к счастью, «врагов» разделяют десятки, сотни и даже тысячи километров.

На сей раз причиной конфликта стала банальная тема «У кого больше?». И касалась она… пресловутых карманов на джинсах.

reddit.com @definitelynottori

Настоящий скандал разразился на сайте Reddit.com. Пользователям показали фото с изображением молодого человека и девушки, в кармане каждого из которых находилась одна и та же консоль Nintendo Switch. Удивительно, но в мужском кармане она поместилась полностью, а вот в женском — только наполовину.

«Это дискриминация! Я просто в шоке!»

«Ей еще повезло! Мои вообще декоративные!»

«Это просто отвратительно! Требую равенства в правах!»

«Их специально делают маленькими, чтобы мы сумки покупали!» — наперебой «кричали» озлобленные дамы.

«Эй! Не надо прибедняться!»

«У вас и так полно одежды! Зачем вам большие карманы?»

«М-да… Не думал я, что эта тема вызовет такой резонанс…» — парировали мужчины.

reddit.com @definitelynottori

К счастью, среди прочих недовольных комментаторов нашлись и те, кто успокаивал дам, заметив, что брюки разных моделей отшиваются по-разному. А в мужских вариантах карманы порой и вовсе отсутствуют. Тем барышням, кто особо переживает «из-за размера», посоветовали «проверять товар еще на примерке». Ну, чтобы не было обидно…

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