Подозреваемый в ограблении квартиры экс-жены Дерипаски жалуется на побои

Подозреваемый в ограблении элитной квартиры бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски Полины Юмашевой в центре Москвы жалуется на побои. Об этом сообщила юрист Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Анастасия Гарина.

Правозащитница рассказала, что злоумышленник Святослав Князев решил сдаться правоохранителям, когда узнал от соседа, что они вышли на его след.

По словам Гариной, мужчине, которому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, неожиданно потребовалась операция, поскольку он якобы получил «заметные повреждения». Юрист сказала, что мужчина обвинил в избиении полицейских. ОНК намерены изучить эти данные. Также подозреваемый передал юристам снимки.

«Мы только начали по нему работать. Князев находится в ИВС… Это пока все с его слов. Мы обычно всегда сначала все проверим, потом мы можем что-то говорить», — пояснила она.

Как передавал 5-tv.ru, в ночь на 10 мая неизвестный проник через балкон в двухуровневую квартиру, в которой проживает Юмашева в элитном доме в Большом Левшинском переулке. Далее с помощью кувалды был вскрыт сейф, в котором хранились драгоценности и ювелирные украшения.

Полине Юмашевой 40 лет. Ее отец Валентин Юмашев работал в администрации первого президента России Бориса Ельцина, а затем женился на дочери тогдашнего главы государства Татьяне. Сама Полина Юмашева в 2001 году вышла замуж за Олега Дерипаску. Они познакомилась в гостях у бизнесмена Романа Абрамовича. Пара развелась в 2018 году.