Зарплату «мертвым душам» в Петербурге платили из бюджета нацпроекта «Демография»
Неправомерное распределение государственных средств было выявлено в ходе проверки деятельности социального центра Красносельского района.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Демография».
Пропали 327 миллионов рублей. Их не досчитались при проверке социального центра Красносельского района Санкт-Петербурга. Выяснилось, что деньги неправомерно направили на зарплаты сотрудникам учреждения. Причем, большинство из них существуют только на бумаге.
«Прокуратура Красносельского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения в ходе реализации национального проекта „Демография“. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере», — заявила старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.
Как сообщал 5-v.ru, Красносельский Центр социального обслуживания попал в поле зрения правоохранителей в начале этого года. Тогда замдиректора Галину Ившину уличили в начислении зарплат «мертвым душам» — фиктивным работникам, данные которых просто помогали обналичивать государственные деньги. А теперь выяснилось, какие именно средства осваивали незаконным путем. Ившина сейчас — под домашним арестом.
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