Обмен фигурантами уголовных дел состоялся между Россией и Белоруссией. Экстрадиция прошла с соблюдением необходимых санитарных норм в сопровождении спецконвоя. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Обмену предшествовала скрупулезная юридическая работа, кроме того, особое внимание было уделено вопросам эпидемиологической безопасности», — сказал он.

Генпрокуратура РФ

Правоохранители РФ выдали белорусским коллегам девять человек, которых обвиняют в совершении имущественных преступлений, а также незаконном обороте психотропных веществ.

Белоруссия экстрадировала на территорию России четверых граждан, также обвиняемых в совершении ряда преступлений: краже группой лиц в особо крупном размере, незаконной организации азартных игр в сети, а также создании преступного сообщества в целях совершения тяжкого преступления.

Обвиняемые были объявлены в розыск. В связи с установлением их местонахождения на территории Белоруссии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.

Ранее 5-tv.ru писал, что Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений.