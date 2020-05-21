Белоруссия выдала РФ четырех граждан, обвиняемых в ряде преступлений
Среди экстрадированных есть обвиняемые в создании преступного сообщества, а также незаконном обороте психотропных веществ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Генпрокуратура РФ
Обмен фигурантами уголовных дел состоялся между Россией и Белоруссией. Экстрадиция прошла с соблюдением необходимых санитарных норм в сопровождении спецконвоя. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
«Обмену предшествовала скрупулезная юридическая работа, кроме того, особое внимание было уделено вопросам эпидемиологической безопасности», — сказал он.
Правоохранители РФ выдали белорусским коллегам девять человек, которых обвиняют в совершении имущественных преступлений, а также незаконном обороте психотропных веществ.
Белоруссия экстрадировала на территорию России четверых граждан, также обвиняемых в совершении ряда преступлений: краже группой лиц в особо крупном размере, незаконной организации азартных игр в сети, а также создании преступного сообщества в целях совершения тяжкого преступления.
Обвиняемые были объявлены в розыск. В связи с установлением их местонахождения на территории Белоруссии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.
Ранее 5-tv.ru писал, что Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений.
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