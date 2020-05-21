Двадцать один человек в списке жертв урагана в Индии и Бангладеш

Мощный циклон обрушился на Индию и Бангладеш. Порывы ветра достигали 200 км/ч. Повреждены сотни зданий и мостов. О приходе урагана власти обеих стран знали заранее и эвакуировали больше двух миллионов человек. Однако не обошлось без жертв. В списке погибших 21 человек. Люди не спели укрыться в безопасном месте.

Ущерб от урагана еще только предстоит выяснить. Как говорят метеорологи, этот тайфун стал самым мощным за последние 20 лет.