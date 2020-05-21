Двадцать один человек в списке жертв урагана в Индии и Бангладеш
Самый мощный за последние 20 лет тайфун повредил сотни зданий и мостов, более двух миллионов человек было эвакуировано.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Soumadip Das
Мощный циклон обрушился на Индию и Бангладеш. Порывы ветра достигали 200 км/ч. Повреждены сотни зданий и мостов. О приходе урагана власти обеих стран знали заранее и эвакуировали больше двух миллионов человек. Однако не обошлось без жертв. В списке погибших 21 человек. Люди не спели укрыться в безопасном месте.
Ущерб от урагана еще только предстоит выяснить. Как говорят метеорологи, этот тайфун стал самым мощным за последние 20 лет.
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