Малышка медиаменеджера умилила сеть, полакомившись собственной ножкой.

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Фото, видео: Instagram @_m_simonyan_, globallookpress.com /Viktor Chernov

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян показала умилительные кадры с младшей дочерью Маро. Малышка родилась семь месяцев назад, и медиаменеджер вместе с мужем — режиссером Тиграном Кеосаяном не показывают ее лицо. На очередном видео с ней лик младенца скрыт солнышком. Но поклонники все равно увидели ее сходство с отцом — черные как смоль волосы, брови, глаза.

Маленькая Маро сейчас познает мир и себя. На ролике, снятом Симоньян, упитанная девочка попробует на вкус свою ножку. С третьей попытки девочка выполняет этот трюк. Большая часть поклонников пришли в восторг от наследницы и не поскупились на комплименты.

Instagram @_m_simonyan_

«Половина — персик, половина — шоколад»;

«Чернобровая сладкая девчонка»;

«Какая прелесть! Все ваши детки в папу», — откликнулись фолловеры.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян живут вместе восемь лет. Помимо Маро у них растет дочь Марьяна и сын Баграт. Дочери Ксения и Александра от первого брака Кеосаяна с Аленой Хмельницкой выросли настоящими красавицами.

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