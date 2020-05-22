В России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенком
Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали поправку о повышении размера минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Allexander Makarov, 5-tv.ru
Вдвое увеличится минимальный размер пособия на первого ребенка в возрасте до полутора лет. Теперь сумма выплат составит 6 752 рубля.
Госдума поддержала эту поправку в законопроекте. Важно отметить, что на такую помощь смогут претендовать неработающие молодые родители, в том числе студенты.
Повышается и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6 до 13 с половиной тысяч рублей. Выплаты будут доступны с 1 июня, их можно оформить через портал Госуслуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Совфеде предложили уголовную ответственность за «серые» зарплаты. Сенатор Анатолий Артамонов уточнил, что считает нужным не сажать за теневые выплаты, а взимать крупные штрафы.
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