Градоначальник рассказал, какие организации и службы заработают в столице уже с 25 мая.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа, разрешающего приступить к первому этапу смягчения режима ограничений в столице, введенного на фоне пандемии COVID-19.

По мнению градоначальника, ситуация с коронавирусом стабилизировалась: с каждым днем регистрируется все меньше случаев инфицирования COVID-19, а также постоянно растет количество успешно излечившихся пациентов. Ввиду такого положения дел, Москва готова постепенно отказываться от принятых ранее мер безопасности.

«После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное „открытие“ экономики и возобновление работы городских организаций», — пояснил Собянин.

Уточняется, что с 25 мая свою работу возобновят 88 многофункциональных центров (МФЦ). Правда, режим трудовой деятельности специалистов будет несколько отличаться от привычных будней из-за риска распространения инфекции. Кроме того, с понедельника вновь заработает служба каршеринга.

«Арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции», — заявил мэр столицы, отметив, что краткосрочный прокат в условиях пандемии невозможен.

С 27 мая жители города и области смогут передвигаться по Москве только по цифровым пропускам, которые необходимо оформить заранее. Масочный и перчаточный режим также будет действовать на территории столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин предупредил москвичей о росте смертности от COVID-19.

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