«Хюррем уже не та»: Мария Горбань посмеялась над героиней «Великолепного века»
Выложив в сеть забавное видео, звезда сериала «Кухня» сообщила, что снимается в новом фильме.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в своем Instagram посмеялась над главной героиней «Великолепного века», а заодно недвусмысленно намекнула на участие в новом проекте. Актриса выложила в соцсеть серию роскошных фотографий и видео со съемочной площадки, на котором предстала в одеянии восточной принцессы. В ролике Мария сначала стоит с величественным видом и надменным взором, а затем подхватывает юбки, под которыми скрываются кожаные брюки и пускается в пляс с задорной улыбкой на лице, напевая при этом какой-то мотив в русском народном стиле.
«Хюррем уже не та», — подписала видео Горбань.
В комментариях она пояснила, что снимается в фильме, но в каком именно — не уточнила. Поклонников такой образ привел восторг, они убеждены, что Мария выглядит гораздо лучше Роксоланы.
«Красивее, чем Хюррем!»
«Сумская не уснет сегодня».
«Новая Дайнерис».
«Царевишна!»
«Мария, вы божественны в этом образе! И не только в этом».
«Родилась красивой, д еще и с классным чувством юмора», — восхищаются подписчики.
Буквально на днях, как сообщал 5-tv.ru, Мария Горбань рассказала, что она и ее семья только что переболели коронавирусом.
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