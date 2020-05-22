«Хюррем уже не та»: Мария Горбань посмеялась над героиней «Великолепного века»

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в своем Instagram посмеялась над главной героиней «Великолепного века», а заодно недвусмысленно намекнула на участие в новом проекте. Актриса выложила в соцсеть серию роскошных фотографий и видео со съемочной площадки, на котором предстала в одеянии восточной принцессы. В ролике Мария сначала стоит с величественным видом и надменным взором, а затем подхватывает юбки, под которыми скрываются кожаные брюки и пускается в пляс с задорной улыбкой на лице, напевая при этом какой-то мотив в русском народном стиле.

«Хюррем уже не та», — подписала видео Горбань.

Instagram @gorban_masha

В комментариях она пояснила, что снимается в фильме, но в каком именно — не уточнила. Поклонников такой образ привел восторг, они убеждены, что Мария выглядит гораздо лучше Роксоланы.

«Красивее, чем Хюррем!»

«Сумская не уснет сегодня».

«Новая Дайнерис».

«Царевишна!»

«Мария, вы божественны в этом образе! И не только в этом».

«Родилась красивой, д еще и с классным чувством юмора», — восхищаются подписчики.

Буквально на днях, как сообщал 5-tv.ru, Мария Горбань рассказала, что она и ее семья только что переболели коронавирусом.