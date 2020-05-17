«Выкручивало тело»: звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении COVID-19
Актриса Мария Горбань вместе со всей семьей оказались инфицированы коронавирусом.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Актриса Мария Горбань, получившая популярность после роли в сериале «Кухня», призналась, что вместе со всей семьей перенесла коронавирус. Девушка выложила пост в Instagram, где подробно рассказала подписчикам, как поборола эту инфекцию.
«Не хотела рассказывать, что мы всей семьей переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила все рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела», — поделилась актриса.
Мария Горбань добавила, что ей пришлось сдавать тест и делать КТ, которая показала 8% воспаления легких.
Актриса призналась, что изначально не верила в коронавирус и не боялась им заболеть. Однако увезла всю семью за город на время самоизоляции, но это не помогло Марии и ее близким — видимо они уже были инфицированы.
В сторис в Instagram актриса поделилась историей своей болезни.
«Мы переболели всей семьей: я, муж, сестра со своим супругом. Наши дети перенесли болезнь в легкой форме, они даже не заметили, у них один день была температура. У нас, у взрослых выкручивало все тело, была очень высокая температура», — рассказала Мария Горбань.
Отвечая на вопросы подписчиков, актриса рассказала, как они смогли вылечиться.
«Мы пили много жидкости: 20 кружек чая в день и парацетамол от температуры. Я еще лично пила антибиотики, так как у меня была сильная температура из-за воспаления легких. Мы сдавали кучу анализов. Главное, не занимайтесь самолечением!» — посоветовала девушка.
Мария вместе с родственниками сдали тесты, которые подтвердили наличие антител в их организме.
«Сейчас мы сдали тесты. Мы здоровы полностью. Все хорошо. Теперь я знаю, что мы даже можем сдавать кровь, помогать больным», — поделилась Мария Горбань.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Горбань показала, как дочь играет в визажиста.
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