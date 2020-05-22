Василий Небензя напомнил зарубежным коллегам о вине Украины в потере Крыма
В ходе заседания Совета Безопасности ООН поспред РФ отметил, что захват власти в Киеве привел к референдуму о присоединении полуострова к России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, 5-tv.ru
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности после того, как ряд западных представителей, в том числе постпреды Германии, Франции, Чехии обвинили РФ в аннексии полуострова.
«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — цитирует Небензю ФАН.
Постпред РФ при ООН напомнил, что в 2014 году в Киеве произошел захват власти оппозицией, после чего бывший президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из-за угрозы собственной жизни. Российский дипломат убежден, что произошедшие события стали отправной точкой для обсуждения вопроса присоединения Крыма к России.
Жители Крыма по видеосвязи подтвердили, что решение присоединиться к РФ было их осознанным выбором. Кроме того, некоторые отметили, что при российской власти стали жить лучше, чем при украинской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Зеленского, в России отказались обсуждать вопрос Крыма.
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