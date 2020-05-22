Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности после того, как ряд западных представителей, в том числе постпреды Германии, Франции, Чехии обвинили РФ в аннексии полуострова.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — цитирует Небензю ФАН.

Постпред РФ при ООН напомнил, что в 2014 году в Киеве произошел захват власти оппозицией, после чего бывший президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из-за угрозы собственной жизни. Российский дипломат убежден, что произошедшие события стали отправной точкой для обсуждения вопроса присоединения Крыма к России.

Жители Крыма по видеосвязи подтвердили, что решение присоединиться к РФ было их осознанным выбором. Кроме того, некоторые отметили, что при российской власти стали жить лучше, чем при украинской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Зеленского, в России отказались обсуждать вопрос Крыма.