Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. Об этом украинский глава сообщил на пресс-конференции по случаю годовщины своего пребывания на посту президента.

«Когда у меня была встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос», — цитирует слова украинского лидера «Коммерсантъ».

В начале 2020 года вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готовит план по возвращению Крыма. По словам политика, стратегия предусматривает 12 шагов. После выполнения 11-го пункта полуостров «выскользнет из ослабевших рук России», и Незалежная его перехватит.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог предрек Украине коллапс из-за Владимира Зеленского.