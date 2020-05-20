Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Киевские власти заявляют о подготовке пошагового плана по возвращению полуострова, в результате которого тот «выскользнет из ослабевших рук РФ».
Фото: www.globallookpress.com /Serg Glovny
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. Об этом украинский глава сообщил на пресс-конференции по случаю годовщины своего пребывания на посту президента.
«Когда у меня была встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос», — цитирует слова украинского лидера «Коммерсантъ».
В начале 2020 года вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готовит план по возвращению Крыма. По словам политика, стратегия предусматривает 12 шагов. После выполнения 11-го пункта полуостров «выскользнет из ослабевших рук России», и Незалежная его перехватит.
Ранее 5-tv.ru писал, что политолог предрек Украине коллапс из-за Владимира Зеленского.
Читайте также
40%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?