Погода пока не радует россиян. В Твери идет майский снег, а Москву одна за другой накрывают грозы. Редкие кадры удалось снять в центре столицы. На видео попал момент удара молнии в шпиль Главного здания МГУ. Непогода бушует и на юге страны. Целый каскад из молний запечатлели жители Сочи и Краснодара.

Влияет погода и на паводки. В республике Коми продолжает расти уровень рек. Самая сложная ситуация сейчас в Усть-Цилемском районе. Там в зоне подтопления уже шесть населенных пунктов. Некоторые из них полностью отрезаны от большой земли. Оценить обстановку на место выехали глава Коми и начальник управления МЧС республики. Они распорядились наладить бесперебойный подвоз продуктов и медикаментов жителям подтопленных поселков.