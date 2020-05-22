Молния ударила в шпиль главного здания МГУ в Москве
Майская гроза бушевала накануне в разных частях России. А ливни в ряде регионов грозят большими паводками.
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Фото, видео: studizba.com, 5-tv.ru
Погода пока не радует россиян. В Твери идет майский снег, а Москву одна за другой накрывают грозы. Редкие кадры удалось снять в центре столицы. На видео попал момент удара молнии в шпиль Главного здания МГУ. Непогода бушует и на юге страны. Целый каскад из молний запечатлели жители Сочи и Краснодара.
Влияет погода и на паводки. В республике Коми продолжает расти уровень рек. Самая сложная ситуация сейчас в Усть-Цилемском районе. Там в зоне подтопления уже шесть населенных пунктов. Некоторые из них полностью отрезаны от большой земли. Оценить обстановку на место выехали глава Коми и начальник управления МЧС республики. Они распорядились наладить бесперебойный подвоз продуктов и медикаментов жителям подтопленных поселков.
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