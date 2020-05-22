Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк

Мужчины регулярно шутят по поводу женского способа парковать автомобиль. И только первоклассная гимнастка смогла «утереть им нос».

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Фото, видео: Instagram @anna_kanyuk

Первоклассная гимнастка Анна Канюк показала в Instagram чисто женский способ парковки. Спортсменка не раз на своем примере доказывала, что безупречная растяжка открывает массу новых возможностей. Например, легким взмахом своей стройной ножки девушка могла закрыть багажник автомобиля.

А теперь Канюк решила показать, как гибкость и «бесконечные» ноги могут помочь идеально припарковаться. Спортсменка записала на видео, как, сидя на водительском сидении, она вытягивает свою необыкновенно длинную ножку назад, достает ей до стены и после этого останавливает машину. Примечательно, что в этот момент на ней надеты босоножки на шпильке.

В подписи к ролику Канюк иронично отметила, что, благодаря своей фантастической растяжке и длинным ногам, женщины могут обходиться и вовсе без парковочных датчиков.

«Сломались парковочные датчики? У меня есть собственные», - шутя отметила Канюк.

Мастерство гимнастки вызвало всплеск эмоций у подписчиков.

«Так вот как правильно парковаться!»

«Вау! Какие ноги!»

«Парктроник!»

«Это топ!» - писали юзеры.

Анна Канюк – мастер спорта России по художественной гимнастике, эксперт по фейсбилдингу, учредитель сети студий, развивающих растяжку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская гимнастка устроила дефиле в свадебном платье верхом на муже.

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