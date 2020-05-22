Лишь десять минут: новые правила прощания с умершими в Петербурге

Администрация Петербурга и региональное управление Роспотребнадзора определили правила прощания с умершими на фоне ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Согласно нововведениям, на территории города разрешено прощаться с покойными, у которых не было ни подозрения, ни установленного факта инфицирования коронавирусом.

Траурные церемонии могут проводиться в крематории, на кладбищах и в больницах, которые не перепрофилировали под инфекционные. При этом между присутствующими, которые должны быть в средствах индивидуальной защиты, необходима дистанция в полтора-два метра. Кроме того, запрещен прямой контакт с телом умершего. Время церемонии также ограничено десятью минутами.

Запрет на прощание с умершими с выявленным коронавирусом или подозрением на него сохраняется.

Чиновники объяснили эту меру высокой контагиозностью (заразительностью — Прим. Ред.) COVID-19, то есть способностью вируса передаваться от больного организма здоровому.

Ранее Смольный получил предписание главного санврача Петербурга о запрете прощания «со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

Губернатор Петербурга Александр Беглов 22 мая в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса заявил, что Северная столица пока не готова к смягчению введенных ограничений. По его словам, на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в городе нет.

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