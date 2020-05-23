В НАТО назвали условия для возвращения США к Договору по открытому небу

Условие для сохранения Договора по открытому небу (ДОН) назвали в НАТО. Как сообщает ТАСС, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вклад этого документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона подрывает Россия.

По его словам, РФ на протяжении длительного времени вводила ограничения, которые препятствуют соблюдению договора. В частности, речь идет об ограничениях на полеты в районе Калининграда и границ с Грузией.

«Страны НАТО и государства-партнеры работали с Россией как в столицах, так и в формате ОБСЕ в Вене, чтобы добиться от России выполнения договора в кратчайшие сроки. Возвращение России к полному соблюдению этого договора является лучшим способом его сохранения», — говорится в заявлении.

В НАТО также подчеркнули, что США, ранее решившие выйти из договора, могут пересмотреть свои намерения в случае соблюдения РФ всех правил, предусмотренных документом.

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Такое решение главы Белого дома приведет к тому, что в ближайшем будущем российские самолеты-разведчики не смогут пролетать над территорией Соединенных Штатов. После заявления американского лидера было созвано экстренное заседание Совета НАТО. 5-tv.ru разбирался в том, чем грозит «безумное» решение Трампа по «открытому небу».