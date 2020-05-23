🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, Луна находится в знаке Близнецы. Все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в «долгий» ящик.

♈ Овен

На этот раз правило «противоположности притягиваются» работает в вашу пользу. Страсть между вами и партнером зашкаливает, и это здорово. К тому же, вам всегда есть, чему поучиться друг у друга. Единственное, что вас объединяет это любовь к книгам. Посвятите вечер совместному чтению.

Космический совет: иногда противоположности действительно притягиваются.

♉ Телец

Будучи земным знаком, вы считаете, что любовь — это прежде всего поступки, а не слова. И в этом есть доля правды. Однако сегодня вам стоит вспомнить о том, с чего все начиналось. Брачный контракт и завещание — это, несомненно, здорово. Но иногда нужно давать второй половинке повод побыть романтиком.

Космический совет: расслабьтесь на секунду и подарите второй половинке немного романтики.

♊ Близнецы

Сейчас вам кажется, что эти чувства — «в одни ворота». Вам нужно на некоторое время дистанцироваться от происходящего. Попробуйте медитацию. В крайнем случае, почаще гуляйте в одиночестве. Все ответы уже находятся внутри вас.

Космический совет: соблюдайте некоторую дистанцию.

♋ Рак

Вы жаждете глубокой эмоциональной близости и не хотите соглашаться на меньшее. По правде говоря, в прошлом вы много раз шли на компромисс только для того, чтобы обнаружить, что отношения ничего не стоят. Признание этого паттерна и работа с любовью к себе помогли вам превзойти демонов, которые когда-то удерживали вас от обретения вашего блаженства. Попробуйте узнать, кто вы на самом деле, вне каких-либо отношений.

Космический совет: узнайте, кто вы, вне отношений.