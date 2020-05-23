🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, Луна находится в знаке Близнецы. Все проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить до лучших времен.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, Луна находится в знаке Близнецы. Все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в «долгий» ящик.

♈ Овен

На этот раз правило «противоположности притягиваются» работает в вашу пользу. Страсть между вами и партнером зашкаливает, и это здорово. К тому же, вам всегда есть, чему поучиться друг у друга. Единственное, что вас объединяет это любовь к книгам. Посвятите вечер совместному чтению.

Космический совет: иногда противоположности действительно притягиваются.

♉ Телец

Будучи земным знаком, вы считаете, что любовь — это прежде всего поступки, а не слова. И в этом есть доля правды. Однако сегодня вам стоит вспомнить о том, с чего все начиналось. Брачный контракт и завещание — это, несомненно, здорово. Но иногда нужно давать второй половинке повод побыть романтиком.

Космический совет: расслабьтесь на секунду и подарите второй половинке немного романтики.

♊ Близнецы

Сейчас вам кажется, что эти чувства — «в одни ворота». Вам нужно на некоторое время дистанцироваться от происходящего. Попробуйте медитацию. В крайнем случае, почаще гуляйте в одиночестве. Все ответы уже находятся внутри вас.

Космический совет: соблюдайте некоторую дистанцию.

♋ Рак

Вы жаждете глубокой эмоциональной близости и не хотите соглашаться на меньшее. По правде говоря, в прошлом вы много раз шли на компромисс только для того, чтобы обнаружить, что отношения ничего не стоят. Признание этого паттерна и работа с любовью к себе помогли вам превзойти демонов, которые когда-то удерживали вас от обретения вашего блаженства. Попробуйте узнать, кто вы на самом деле, вне каких-либо отношений.

Космический совет: узнайте, кто вы, вне отношений.

♌ Лев

Были времена, когда вы полностью отказывались от любви и мирились с тем, чтобы быть самим собой. Тем не менее, колесо фортуны обернулось в вашу пользу, принося дары страсти и близости. Одинокие Львы, если вы ощущаете чувства к кому-то, не ждите Дня святого Валентина, чтобы выразить свою любовь.

Космический совет: настало время открыть свое сердце.

♍ Дева

Вам кажется, что вокруг все рушится, и выбраться из этого хаоса не представляется возможным. Однако не далеки те времена, когда гармония и любовь вернуться в вашу жизнь. Единственное, что вы сейчас можете сделать — расслабиться и принять. Вселенная всегда вас поддержит.

Космический совет: выдохните, ситуация стабилизируется сама собой.

♎ Весы

Соблазн вернуться к старому образу жизни будет сильным. Однако пришло время пробудиться и начать действовать на благо будущего. Не поддавайтесь желанию встать на старые грабли повторно. Вперед, вперед и только вперед!

Космический совет: не поддавайтесь соблазну вернуться в прошлое.

♏ Скорпион

Ложиться в постель с кем-то — это одно. Получать удовольствие от секса — это другое. Сейчас самое время сказать вашему партнеру о своих желаниях. Расскажите ему, что вам нравится, и чего бы вам хотелось. Не стоит стыдиться того, что вам хочется быть счастливым. Любимый человек все поймет.

Космический совет: откровенно расскажите партнеру о том, что вам нравится.

♐ Стрелец

Если не сейчас, то когда? Это время новых начинаний во всех сферах вашей жизни. Максимально используйте эту возможность. У вас получиться или не получиться, но это не важно. Все, что сейчас нужно делать, так это активно действовать.

Космический совет: настало время активных действий.

♑ Козерог

Вас просто бесит хаос, царящий вокруг. Но вы не сможете спасти мир в одиночку. Сейчас самое время расслабиться и отпустить ситуацию. Уделите время близким. Заберитесь в постель с чипсами и посмотрите вместе новый сериал вместо того, чтобы читать новости.

Космический совет: проведите время с любимым человеком.

♒ Водолей

Проблема в том, что вы не понимаете, насколько вы волшебны. Как вы великолепны! Не позволяйте своей неуверенности давать вашим недоброжелателям шанс на победу. Вы просто чудо! И сейчас самое главное верить в себя и свои силы.

Космический совет: верьте в себя и свои силы.

♊ Рыбы

Царящий повсюду беспорядок и неопределенность вгоняют вас в депрессию. Кажется, будто мир никогда не станет прежним. Однако не торопитесь превращаться в героя чудовищной драмы. Удача совсем скоро вернется в ваш дом. Осталось совсем чуть-чуть, крепитесь.

Космический совет: колесо фортуны скоро обернется в вашу пользу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.

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