В Иркутской области 17-летняя девушка родила на вокзале

Юная жительница Иркутской области родила на вокзале. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 22 мая на железнодорожной станции Тайшет.

17-летняя девушка возвращалась на поезде из Красноярска в родной Саянск. Во время длительной стоянки состава у иркутянки внезапно начались схватки. Пассажирку немедленно доставили в медпункт вокзала, где она родила недоношенного ребенка.

Известно, что малыш находится под присмотром врачей местной больницы. Прибывшую из неблагополучного по заболеваемости коронавирусом региона молодую мать положили в инфекционное отделение. У обоих пациентов взяты пробы на COVID-19. Результаты анализов станут известны в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок с коронавирусом впервые родился в России.