Инцидент произошел на железнодорожной станции Тайшет.

В Иркутской области 17-летняя девушка родила на вокзале

Фото: www.globallookpress.com © Hans Wiedl

Юная жительница Иркутской области родила на вокзале. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 22 мая на железнодорожной станции Тайшет.

17-летняя девушка возвращалась на поезде из Красноярска в родной Саянск. Во время длительной стоянки состава у иркутянки внезапно начались схватки. Пассажирку немедленно доставили в медпункт вокзала, где она родила недоношенного ребенка.

Известно, что малыш находится под присмотром врачей местной больницы. Прибывшую из неблагополучного по заболеваемости коронавирусом региона молодую мать положили в инфекционное отделение. У обоих пациентов взяты пробы на COVID-19. Результаты анализов станут известны в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок с коронавирусом впервые родился в России.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:51
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 23 мая
8:37
В Иркутской области 17-летняя девушка родила на вокзале
8:23
Видео: Сердобольная ворона помогла неторопливому ежику перейти через дорогу
8:08
Боец Иван Штырков создал туалетную воду с запахом перчаток
7:51
Ученики лицея в Саратовской области жалуются на сексуальные домогательства
7:33
Серябкина рассказала, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла

Сейчас читают

К чему снится бывший возлюбленный? — объясняет сомнолог
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок