Представители Украины, а также США, Великобритании и Эстонии не явились на заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Российское постпредство при организации опубликовало заявление, в котором выразило сожаление по поводу отсутствия коллег из Киева.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей „формуле Арриа“ 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», — цитирует РИА Новости заявление российского постпредства.

Представители РФ отметили, что тем самым была нарушена сложившаяся в Совете безопасности практика проведения подобных мероприятий. Кроме того, по мнению российской стороны, было продемонстрировано пренебрежение к жителям полуострова.

«Утверждения осевших в Киеве „псевдокрымчан“, перекочевавшие в выступления наших западных коллег, о якобы имеющих место нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств, были аргументированно развенчаны крымчанами с опорой на статистику, а также личный опыт», — говорится в тексте заявления.

В постпредстве РФ при ООН добавили, что намерены и дальше последовательно противостоять искажению информации о жизни в Крыму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове.