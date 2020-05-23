В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН

Заместитель председателя Верховного совета Республики Крым Григорий Иоффе в интервью ФАН назвал «бегством от правды» демарш представителей Украины, а также США, Великобритании и Эстонии в Совбезе ООН.

«Эти государства живут в выдуманном ими самими политическом мире и придерживаются лишь подтверждающих его мифов. Но на самом деле во всех цивилизованных западных институциях, в той же ООН или ОБСЕ, отлично понимают законность и легитимность того, что произошло в 2014 году в Крыму, знают, что референдум отражал реальную волю народа», — сказал Григорий Иоффе.

По его словам, русофобские силы Запада нарочно не замечают правду о реальном положении дел на полуострове, который преобразился после воссоединения с РФ.

«Эти люди в основном являются членами находящегося в изгнании так называемого „Меджлиса* татарского народа“. Но никакого политического влияния они не имеют даже на Украине. Уверен, если бы их там действительно так любили, то уже давно присвоили хоть бы какой-нибудь официальный статус. Лидеры же этого „Меджлиса“ ничего о реальном положении дел на полуострове не знают и только продолжают талдычить свою примитивную „жвачку“ о том, как плохо обошлась с ними Россия», — сказал Григорий Иоффе.

Зампред Верховного совета Крыма отметил, что находясь в изгнании, представители запрещенной в РФ организации просто вынуждены говорить «приятные Киеву вещи» и врать о крымчанах, которые предпочли жизнь в составе России.

По словам Григория Иоффе, западным антироссийским силам подобная ситуация абсолютно невыгодна. Именно поэтому они игнорируют благодарных Москве жителей полуострова и предоставляют слово политическим проходимцам-изгнанникам.

«Иначе бы давным-давно на полуостров приехали представители всех этих международных организаций, все бы увидели собственными глазами и все бы поняли. Но они этого не делают! И все потому, что позитивная информация о Крыме как части России не укладывается в те идеологические конструкции, которые они выстроили вокруг полуострова», — отметил зампред Верховного совета Крыма.

Григорий Иоффе добавил, что на территории полуострова живут и украинцы, которых никто не преследует и не притесняет. Все желающие абсолютно свободно изучают «ридну мову».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ.