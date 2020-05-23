В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН

По словам зампреда Верховного совета республики Григория Иоффе, русофобские силы не замечают правду о реальном положении дел на полуострове.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Заместитель председателя Верховного совета Республики Крым Григорий Иоффе в интервью ФАН назвал «бегством от правды» демарш представителей Украины, а также США, Великобритании и Эстонии в Совбезе ООН.

«Эти государства живут в выдуманном ими самими политическом мире и придерживаются лишь подтверждающих его мифов. Но на самом деле во всех цивилизованных западных институциях, в той же ООН или ОБСЕ, отлично понимают законность и легитимность того, что произошло в 2014 году в Крыму, знают, что референдум отражал реальную волю народа», — сказал Григорий Иоффе.

По его словам, русофобские силы Запада нарочно не замечают правду о реальном положении дел на полуострове, который преобразился после воссоединения с РФ.

«Эти люди в основном являются членами находящегося в изгнании так называемого „Меджлиса* татарского народа“. Но никакого политического влияния они не имеют даже на Украине. Уверен, если бы их там действительно так любили, то уже давно присвоили хоть бы какой-нибудь официальный статус. Лидеры же этого „Меджлиса“ ничего о реальном положении дел на полуострове не знают и только продолжают талдычить свою примитивную „жвачку“ о том, как плохо обошлась с ними Россия», — сказал Григорий Иоффе.

Зампред Верховного совета Крыма отметил, что находясь в изгнании, представители запрещенной в РФ организации просто вынуждены говорить «приятные Киеву вещи» и врать о крымчанах, которые предпочли жизнь в составе России.

По словам Григория Иоффе, западным антироссийским силам подобная ситуация абсолютно невыгодна. Именно поэтому они игнорируют благодарных Москве жителей полуострова и предоставляют слово политическим проходимцам-изгнанникам.

«Иначе бы давным-давно на полуостров приехали представители всех этих международных организаций, все бы увидели собственными глазами и все бы поняли. Но они этого не делают! И все потому, что позитивная информация о Крыме как части России не укладывается в те идеологические конструкции, которые они выстроили вокруг полуострова», — отметил зампред Верховного совета Крыма.

Григорий Иоффе добавил, что на территории полуострова живут и украинцы, которых никто не преследует и не притесняет. Все желающие абсолютно свободно изучают «ридну мову».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ.

Тема:
Украинский кризис
23 мая
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
22 мая
«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США
20 мая
«Если людям комфортно на русском»: Зеленский снова не смог отвечать только на украинском
20 мая
На Украине подвели итоги первого года президентства Владимира Зеленского
20 мая
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
20 мая
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
20 мая
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
18 мая
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
16 мая
В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины
15 мая
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе

Читайте также

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН
14:53
Анна Седакова четыре месяца не может увидеть дочь из-за ограничений по COVID-19
14:42
Взрыв произошел у офиса Медведчука в Киеве
14:37
«Только правда» — захвативший заложников в московском банке выбросил записку
14:32
Видео с места захвата заложников в банке в центре Москвы
14:24
Из рюкзака торчат провода: что известно о захвате банка в центре Москвы

Сейчас читают

Один человек находится в заложниках в банке в центре Москвы
В России 70% населения выработает иммунитет к коронавирусу
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок