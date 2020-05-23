Артемий Панарин сделал предложение дочке тренера «Спартака»
Возлюбленные встречаются уже более трех лет.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @artemiypanarin
Футболист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин наконец сделал предложение своей девушке, дочери тренера московского «Спартака» — Алисе Знарок. Об этом радостном событии спортсмен сообщил в своем профиле в Instagram, опубликовав совместное фото с возлюбленной. На снимке Алиса широко улыбается и демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце. Точно такой же кадр опубликовала в Instagram и сама Алиса.
«08.05.2019», — подписал футболист.
Почему под фото указана прошлогодняя дата неизвестно. Подписчиков также озадачил этот вопрос, но Артемий ничего не ответил на вопросы в комментариях. Возможно, это особенная дата для влюбленных.
Тем не менее фанатов очень обрадовала новость о помолвке кумира. Они поздравили влюбленных с радостным событием и пожелали им счастья и любви.
«Я давно не был так рад, за тех, кого лично не знаю! Красавчики, счастья вам!»;
«Поздравляем от всей души, Артемий!!! Счастья вам, большой любви и большую крепкую семью»;
«Король и Королева», — написали фанаты.
Артемий и Алиса встречаются уже почти четыре года. Сейчас пара находится в самоизоляции в США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя отмечают ситцевую свадьбу.
Читайте также
46%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?