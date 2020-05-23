Артемий Панарин сделал предложение дочке тренера «Спартака»

Возлюбленные встречаются уже более трех лет.

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Фото, видео: Instagram @artemiypanarin

Футболист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин наконец сделал предложение своей девушке, дочери тренера московского «Спартака» — Алисе Знарок. Об этом радостном событии спортсмен сообщил в своем профиле в Instagram, опубликовав совместное фото с возлюбленной. На снимке Алиса широко улыбается и демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце. Точно такой же кадр опубликовала в Instagram и сама Алиса.

«08.05.2019», — подписал футболист.

Instagram @artemiypanarin

Почему под фото указана прошлогодняя дата неизвестно. Подписчиков также озадачил этот вопрос, но Артемий ничего не ответил на вопросы в комментариях. Возможно, это особенная дата для влюбленных.

Тем не менее фанатов очень обрадовала новость о помолвке кумира. Они поздравили влюбленных с радостным событием и пожелали им счастья и любви.

«Я давно не был так рад, за тех, кого лично не знаю! Красавчики, счастья вам!»;

«Поздравляем от всей души, Артемий!!! Счастья вам, большой любви и большую крепкую семью»;

«Король и Королева», — написали фанаты.

Артемий и Алиса встречаются уже почти четыре года. Сейчас пара находится в самоизоляции в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя отмечают ситцевую свадьбу.

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