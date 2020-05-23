Видео: Квартира объята пламенем в многоэтажке в Петербурге, погибли два человека

Квартира полыхает на предпоследнем этаже девятиэтажного дома на Северном проспекте Петербурга. На кадрах очевидцев видно, что как минимум одна комната объята пламенем, огонь вырывается из окна, идет густой черный дым, слышен треск.

В результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина, их личности пока не установлены. Пятнадцать соседей были эвакуированы. По словам местных жителей, в сгоревшей квартире проживала злоупотребляющая алкоголем женщина.

По данным МЧС, возгорание происходило на площади 20 квадратных метров, пожарным удалось его ликвидировать менее чем за час.

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Ранее в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.