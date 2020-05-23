Видео: Квартира объята пламенем в многоэтажке в Петербурге, погибли два человека

В доме на Северном проспекте были эвакуированы жители.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/spb_today

Квартира полыхает на предпоследнем этаже девятиэтажного дома на Северном проспекте Петербурга. На кадрах очевидцев видно, что как минимум одна комната объята пламенем, огонь вырывается из окна, идет густой черный дым, слышен треск.

В результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина, их личности пока не установлены. Пятнадцать соседей были эвакуированы. По словам местных жителей, в сгоревшей квартире проживала злоупотребляющая алкоголем женщина.

По данным МЧС, возгорание происходило на площади 20 квадратных метров, пожарным удалось его ликвидировать менее чем за час.

vk.com/spb_today

Ранее в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.

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