Американцы шокированы поведением главы государства на фоне огромного числа жертв от COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Cheriss May, Twitter @thehill

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп не перестает шокировать общественность своим вопиющим поведением.

Так, несколько недель назад он заявил, что пандемия COVID-19 не так страшна как кажется и вводить ограничения не имеет смысла. Затем — подписал указ об исключительном праве на освоение космоса и использование ресурсов Луны. 22 мая объявил о выходе страны из договора по «открытому небу». А сегодня и вовсе, несмотря на всеобщий хаос, отправился играть в гольф с сослуживцами. Кадры удивительного времяпрепровождения 45-го американского лидера появились в Twitter.

Кажется, страна и подопечные Трампа были готовы к чему угодно, но только не к его поразительному хладнокровию по отношению к ужасной эпидемиологической ситуации в США.

«Вы только посмотрите! У нас десятки тысяч смертей, а ему все ни почем!»

«Видимо, он сошел с ума. Дональд, как вы можете так поступать! Имейте совесть!»

«Этот человек — лживый лицемер. Неужели он не замечает трагедии?!»

«А кто будет нам помогать? Ужасный политик. Поскорее бы ушел!» — писали в комментариях под видео пользователи сети.

Кстати, особо наблюдательный юзер заметил, что ранее за подобный поступок сам Трамп критиковал предшественника — Барака Обаму. И поспешил напомнить президенту США об этом лично, переслав его же сообщение от 24 октября 2014 года.

«Президент Барак Обама был обязан провести экстренное совещание в Нью-Йорке! Бушует Эбола! Люди со всей страны прилетели и ждут его решений. А он пошел играть в гольф!» — осудил коллегу Трамп.

Впрочем, как говорится: «В чужом глазу соринку замечу, а в своем — бревна не увижу». Вероятно, сегодня американский лидер счел достаточным ограничиться на приспущенных флагах в память о жертвах коронавируса.

Чем еще удивит Дональд Трамп Америку — остается только гадать.

Twitter @thehill

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США по-прежнему остается безусловным лидером по количеству умерших от COVID-19.

Тема:
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