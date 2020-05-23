Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 5 308 425 человек, летальных случаев — 340 071.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 23 мая

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 23 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 308 425 человек. Болезнь унесла жизни 340 071 человека. Выздоровели 2 162 904 пациента.

Ситуация в России

Более семи тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано почти 100 тысяч пациентов. Таким образом в России выздоровели свыше 30% всех инфицированных. По данным оперативного штаба, зарегистрировано 8 894 новых случаев инфицирования. Проведено свыше восьми миллионов тестов на коронавирус.

В Москве за сутки скончались еще 67 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщают в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По данным оперштаба, у умерших ранее была подтверждена пневмония, а также получен положительный тест на коронавирус. Общее число летальных исходов в столице достигло 1 934.

Больше 659 пациентов примут участие в клинических испытаниях препарата «Фавипиравир» от коронавируса. В настоящий момент препарат не зарегистрирован, его получают пациенты с коронавирусом, которые принимают участие в клинических испытаниях.

Госдума в заключительном третьем чтении приняла большой законопроект, инициированный президентом и правительством. В нем целый комплекс мер, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке у президента Владимира Путина заявила о наступлении в стране периода стабилизации по коронавирусу.

Власти Подмосковья приняли решение об отмене пропускного режима на территории региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram. Снятие ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, произойдет 23 мая.

В Москве вводят новые меры послабления режима повышенной готовности, введенных из-за пандемии коронавируса.

С 25 мая частично возобновляется работа каршеринга. Правда, с ограничениями: машину можно взять на прокат не больше, чем на пять дней, а у арендатора должен быть актуальный цифровой пропуск. И перед тем, как выдать клиенту машину, компания должна ее продезинфицировать.

Начнут работать и некоторые центры Госуслуг. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что это только первый этап послаблений, и второй шаг зависит от того, как москвичи будут соблюдать требования безопасности.

Сложная обстановка сохраняется в Дагестане. В Буйнакске военнослужащие Минобороны, готовят площадку для полевого госпиталя на сто коек. Стационар оснастят диагностическим оборудованием, аппаратами ИВЛ и клинической лабораторией. В эти минуты на борьбу с коронавирусом, в республику направляются войска радиационной и биологической защиты.

Ситуация в мире

Сертификаты переболевшим COVID-19 будут выдавать в Великобритании. Документ, освобождающий от соблюдения ограничений, получат граждане с выявленными антителами к коронавирусу.

В США будут приспущены национальные флаги в память жертв коронавируса. Такое распоряжение отдал Дональд Трамп. Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу умерших от COVID-19 — их уже почти 95 тысяч. Инфицированы — свыше полутора миллиона американцев.

Тем временем, быстро ухудшается ситуация в Латинской Америке. В Бразилии пневмонией нового типа заболели уже больше 300 тысяч человек. Один из самых пострадавших городов — Рио-де-Жанейро. Однако его власти уже готовятся снять ограничений. Говорят, действовать будут по европейской модели — отменят карантин только в случае улучшения обстановки.

Ну а в самой Европе действуют крайне осторожно. Так, в Риме решено отменить традиционный военный парад, который проводится ежегодно 2 июня по случаю Дня Республики. Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Жертв — больше 300 тысяч.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Тема:
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