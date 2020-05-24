Ким Чен Ын впервые появился на публике после загадочного исчезновения

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вновь появился на публике после почти месячного исчезновения. Он провел заседание комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании обсуждались меры по дальнейшему укреплению сил национальной обороны КНДР и «предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики». Также была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания, однако использовать ее планируется только в случае крайней необходимости.

Кроме того, участниками заседания было обращено внимание на некоторые недочеты в работе армии. Были внесены предложения по их устранению.

Ким Чен Ын в прошлый раз появлялся на публике 1 мая на фоне слухов о его смерти, возникших из-за 20 дней отсутствия. Президент США Дональд Трамп после этого признался, что счастлив видеть северокорейского лидера «в добром здравии». После этого, как писал 5-tv.ru, Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына.