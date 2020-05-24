Глава КНДР провел заседание комитета Трудовой партии Кореи спустя три недели отсутствия.

Ким Чен Ын впервые появился на публике после загадочного исчезновения

Фото: www.globallookpress.com © State Department

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вновь появился на публике после почти месячного исчезновения. Он провел заседание комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании обсуждались меры по дальнейшему укреплению сил национальной обороны КНДР и «предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики». Также была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания, однако использовать ее планируется только в случае крайней необходимости.

Кроме того, участниками заседания было обращено внимание на некоторые недочеты в работе армии. Были внесены предложения по их устранению.

Ким Чен Ын в прошлый раз появлялся на публике 1 мая на фоне слухов о его смерти, возникших из-за 20 дней отсутствия. Президент США Дональд Трамп после этого признался, что счастлив видеть северокорейского лидера «в добром здравии». После этого, как писал 5-tv.ru, Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына.

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