Северокорейский лидер пропал из публичного пространства второй раз за последние два месяца.

Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Южная Корея сообщила о новом исчезновении председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына. По данным информационного агентства «Рёнхап», северокорейский лидер пропал из публичного пространства уже второй раз на протяжении последних двух месяцев.

Отмечается, что Ким Чен Ын не появлялся на глазах общественности в течение трех недель.

«Власти пристально следят (за этой ситуацией — Прим.ред.)», — заявил представитель Министерства объединения Республики Корея.

Ким Чен Ын в прошлый раз появился на публике 1 мая на фоне слухов о его смерти, возникших из-за 20 дней отсутствия. Президент США Дональд Трамп после этого признался, что счастлив видеть северокорейского лидера «в добром здравии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы.

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