В «панталонах», но без маски. Самойлова похвасталась, в чем ходит в магазин

Модель экипировалась для поездки за продуктами весьма экстравагантно.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Модель и многодетная мама Оксана Самойлова не скучает в самоизоляции. Она показала подписчикам в Instagram, как модно и экстравагантно она нарядилась для похода в магазин. В условиях, когда поездка за продуктами становится едва ли не самым ярким «выходом в свет» во время пандемии коронавируса, ее можно понять.

«Вы должны заценить мой look. Тут у меня пижамка под низом. Тут у меня штанишки, резиновые сапоги и куртка. Это я еду в магазин», — сказала Самойлова.

Действительно, вид у нее был весьма элегантный по нынешним меркам. Штаны, заправленные в высокие сапоги, напоминали панталоны как у героев исторических картин. Единственное, чего не хватало для полноты образа модели — защитной маски и перчаток, непременных атрибутов «моды» последних недель. Без них она рискует нарваться на штраф.

Оксана Самойлова переживает трудный развод с мужем, рэпером Джиганом. После рождения четвертого малыша в семье, звездный отец пустился во все тяжкие. Он злоупотреблял алкоголем, неадекватно вел себя в соцсетях и даже позволял себе ругаться матом при детях. Самойлова отправляла его в центр реабилитации, но это не помогло. Позже модель подала на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган покаялся перед Самойловой в новом треке.

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