В МИД РФ называли «сумбурными и нелогичными» причины выхода США из ДОН

Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что доводы Вашингтона вызывают в Москве «гомерический хохот».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире федерального телеканала назвал «сумбурными и нелогичными» причины выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Дипломат отметил, что доводы Вашингтона об использовании Россией наблюдательных полетов для наведения вооружений являются, мягко говоря, смешными.

«Когда администрация Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолеты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот», — сказал Сергей Рябков.

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что во время эпизодического пролета территории нет возможности перестроить аппаратуру наблюдения и что-либо «подтасовать».

«Нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно», — цитирует Сергея Рябкова РИА Новости.

Дипломат отметил, что самолеты Соединенных Штатов в РФ на протяжении многих лет «летали не над пляжами и парками».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу. Такое решение главы Белого дома приведет к тому, что в ближайшем будущем российские самолеты-разведчики не смогут пролетать над территорией Соединенных Штатов. После заявления американского лидера было созвано экстренное заседание Совета НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали условия для возвращения США к Договору по открытому небу.

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