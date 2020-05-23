Видео: Полиция накрыла антикарантинную вечеринку в московском баре

Инцидент произошел ночью 23 мая на Пречистенской набережной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Charisius, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Московские полицейские накрыли антикарантинную вечеринку в баре. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 23 мая в одном из заведений на Пречистенской набережной.

На кадрах видно, как посетители заведения в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса не используют индивидуальные средства защиты и не соблюдают социальную дистанцию. Участники подпольной вечеринки беззаботно танцуют, употребляют горячительные напитки и обнимаются.

По словам отдыхающих, в баре также находился известный дизайнер Артемий Лебедев. В объектив камеры попал похожий на него мужчина, который общается с другим посетителем. По некоторым данным, ему удалось покинуть заведение еще до прибытия стражей порядка.

Артемий Лебедев в беседе с 5-tv.ru не стал опровергать или подтверждать информацию о посещении вечеринки.

«Я, к сожалению, не даю никому никаких комментариев», — заявил дизайнер.

На своей странице в Instagram он оставил пост, в котором признался, что все-таки был в подпольном заведении.

«В подпольном баре весело, но клеят наклейку на камеру. Фотографировать через наклейку не запрещают. В любом случае, лучшая благодарность за подпольное счастье — не благодарить публично», — написал Артемий Лебедев.

5-tv.ru

Другие участники шумной тусовки были задержаны полицейскими. В отдел для последующего разбирательства были доставлены порядка 30-35 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции.

Тема:
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