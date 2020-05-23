Видео: Полиция накрыла антикарантинную вечеринку в московском баре
Инцидент произошел ночью 23 мая на Пречистенской набережной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Charisius, 5-tv.ru
Московские полицейские накрыли антикарантинную вечеринку в баре. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 23 мая в одном из заведений на Пречистенской набережной.
На кадрах видно, как посетители заведения в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса не используют индивидуальные средства защиты и не соблюдают социальную дистанцию. Участники подпольной вечеринки беззаботно танцуют, употребляют горячительные напитки и обнимаются.
По словам отдыхающих, в баре также находился известный дизайнер Артемий Лебедев. В объектив камеры попал похожий на него мужчина, который общается с другим посетителем. По некоторым данным, ему удалось покинуть заведение еще до прибытия стражей порядка.
Артемий Лебедев в беседе с 5-tv.ru не стал опровергать или подтверждать информацию о посещении вечеринки.
«Я, к сожалению, не даю никому никаких комментариев», — заявил дизайнер.
На своей странице в Instagram он оставил пост, в котором признался, что все-таки был в подпольном заведении.
«В подпольном баре весело, но клеят наклейку на камеру. Фотографировать через наклейку не запрещают. В любом случае, лучшая благодарность за подпольное счастье — не благодарить публично», — написал Артемий Лебедев.
Другие участники шумной тусовки были задержаны полицейскими. В отдел для последующего разбирательства были доставлены порядка 30-35 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции.
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