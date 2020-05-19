Июнь окажется теплым для большей части России. Предварительный прогноз на следующий месяц дала «Российской газете» завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Привычная для этого месяца температура воздуха установится в Псковской, Смоленской, Брянской областях, в Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке.

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, Красноярском крае, в Иркутской области, Якутии, в Магадане и на Чукотке.

В Москве и Подмосковье первый месяц лета окажется теплее, чем обычно, примерно на пять градусов: плюс 20-25 днем и до 15 градусов ночью. Аналогичная ситуация прогнозируется Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на Юге Уральского округа и Дальнего Востока. На один-два градуса теплее установится погода в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, в Самарской и Саратовской областях.

Холоднее обычного может быть в Приморье и на юге Сахалина. А самый холодный июнь, как всегда, ожидается на востоке Северо-Западного округа — в Республике Коми, восточной половине Архангельской области, в Ненецком округе. Дневная температура там достигнет отметки 17-22 градусов тепла.

По словам Людмилы Паршиной, уточненный прогноз на следующий месяц выйдет в последних числах мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на этой неделе ожидается похолодание и снег.