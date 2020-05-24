Что скрывают финалистки шоу «Холостяк» Барбара Пино и Лиза Адаменко от успешного кавалера?

Не секрет, что чем ближе финал шоу «Холостяк», тем больше нервничает публика. Звездному стоматологу Антону Криворотову осталось сходить лишь на два свидания, чтобы точно определиться с выбором спутницы жизни. Среди номинантов на победу: горячая 27-летняя кубинка Барбара Пино и 21-летняя модель Лиза Адаменко.

Конечно, каждая из этих девушек мечтает о таком нежном, добром, богатом и презентабельном кавалере как Антон. Именно поэтому в течение нескольких недель они доказывали «звездному принцу» искренность своих чувств и намерений. Однако, по мнению Starhit, обворожительные красотки до сих пор скрывают от стоматолога кое-что важное…

Барбара Пино и непристойные фото

Instagram @solansbarbara

Наверняка, зрители одного из самых рейтинговых шоу на телевидении помнят, что Барбара сразу приглянулась Антону: мужчина бегал за ней, когда она отказывалась отвечать ему взаимностью, дарил множество огромных букетов, радовал звезду путешествиями и ужинами при свечах. Для него она — самая обаятельная, честная и ответственная дама. Но так ли это на самом деле?

Вот уже несколько недель в сети гуляют откровенные кадры с Пино в главной роли. На фото — девушка якобы рекламирует нижнее белье. Но пользователи решили, что это — ничто иное, как отголоски темного прошлого звезды, когда она занималась эскортом. Впрочем, сама Барбара всячески отрицает причастность к «постыдной профессии», заявляя, что давно сотрудничает с крупными брендами и никогда не планировала сопровождать мужчин за большие деньги…

Лиза Адаменко и многочисленные измены

Юная Лиза Адаменко давно знакома со звездой седьмого сезона «Холостяка». Она сразу честно и открыто заявляла молодому человеку о чувствах. Но долгое время скрывала, что была в отношениях с мужчиной втрое старше себя. А после разрыва — пустилась в загул.

Так, ее первым возлюбленным, а в последствии и супругом стал топ-менеджер крупной нефтяной компании. Их отношения завязались еще когда Лиза была подростком, а свадьба состоялась как только девушке исполнилось 18 лет. Этот брак Адаменко вспоминает со страхом.

«В первую брачную ночью он избил меня, оттаскал за волосы по всему замку, а затем начал душить», — признавалась модель в одном из интервью.

Instagram @lizaadamenko_

После расставания Лиза потерпела еще несколько любовных неудач, а после решила попытать счастье с надежным Антоном. Правда, пользователи сети считают, что «распущенная» девушка продолжает «ставить рога» перспективному кавалеру. Вероятно, из-за уверенности в себе и большого опыта отношений.

На эту мысль юзеров натолкнул распространившейся в сети интимный ролик, где Лиза с неким молодым человеком прекрасно проводят время, предаваясь любви. Как выяснилось, эта мимолетная связь произошла прямо перед началом шоу. Сама же Адаменко настаивает, что это — банальная месть от бывшего мужа. Он якобы прислал девушке видео на почту, которую позже взломали…

Впрочем, как уверяют пользователи, эти отговорки вряд ли понравятся Антону Криворотову. Ведь он умеет анализировать ситуацию и сопоставлять факты. Однако выбор только за ним…

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник проекта «Холостяк» Антон Криворотов получил травму позвоночника прямо на съемках.