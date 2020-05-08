Задержан лжекуратор программы «Дети войны», похищавший деньги у пенсионеров в Москве
Полиция начала расследование после того, как две пожилые жительницы столицы сообщили о краже финансовых средств с банковских счетов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД РФ
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении денег у пенсионеров под предлогом компенсации по программе «Дети войны».
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию обратилась 68-летняя жительница столицы с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Пенсионерка рассказала, что ее обманул незнакомец, который позвонил на мобильный телефон и представился сотрудником одного из силовых ведомств.
Злоумышленник обещал, что людям, родившимся до 1958 года, будет выплачена денежная компенсация в размере 250 тысяч рублей в рамках программы «Дети войны». Однако якобы для того, чтобы финансовые средства отправить на карту, он попросил продиктовать ее номер и код, указанный в смс. В результате выяснилось, что обещанные деньги на счет не поступили, а находящиеся накопления были похищены.
Спустя некоторое время к стражам порядка обратилась 80-летняя женщина, которая передала мошеннику 120 тысяч рублей, ожидая, что после этого на ее счет будет зачислена сумма почти в три раза больше указанной, однако ее обманули.
После обращений пенсионерок правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве (статьи 158 и 159 УК РФ), которые соединены в одном производство.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в арендованной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Им оказался приезжий, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния. <…> В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — отметила Ирина Волк.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция пресекла деятельность группы мошенников, которые обманывали пенсионеров виртуально. Они звонили пожилым гражданам, недавно купившим лекарства или БАДы, и сообщали, что приобретенные препараты — контрафакт.
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