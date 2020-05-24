Тодоренко вступилась за Готовцеву, которая больше полгода не может увидеть детей

Регина Тодоренко выступила в защиту Маргариты Готовцевой, которая борется за детей с бывшим мужем — хоккеистом Никитой Зайцевым. На своей странице в Instagram популярная ведущая рассказала, что несколько дней пребывает в шоке от истории Готовцевой.

«Я не могу даже представить, какие чувства приходится переживать матери, когда не дают увидеть своих детей», — написала в своем посте Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Она напомнила, что суд первой инстанции постановил оставить двухлетнюю Веру и четырехлетнюю Софию с мамой, однако счастливого конца истории за этим не последовало. Адвокаты Зайцева подали апелляцию, и решение суда не успело вступить в силу. Маргарита рассказывает в соцсетях, что постоянно пытается увидеть девочек, приезжает к дому родителей хоккеиста, с которыми живут малышки, но ее не пускают за порог.

«Никаких документов, подтверждающих несостоятельность Маргариты как мамы нет. Мужчина, который манипулирует детьми, запрещает видеться с матерью, держа их под круглосуточной охраной, тем самым наносит детям психологическую травму», — отмечает Регина Тодоренко.

По ее словам, сам Зайцев, являясь не только игроком Сборной России, но и НХЛ, большую часть года живет и тренируется в Канаде, а девочек оставил своим родителям в Москве, тогда как им необходима любовь и забота мамы с папой.

«При разводе двух взрослых людей не должны страдать дети. Пришло время, когда нужно, чтобы в эту ситуацию вмешались те, кто действительно может помочь Маргарите быть вместе с детьми. И помогая, стоит понимать, что мы не лезем в чужую семью, мы в первую очередь защищаете права — права человека, права женщины, матери, и самое главное — права ребенка быть вместе со своими родителями, родной мамой», — заключает Регина Тодоренко.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце прошлого года Маргарита Готовцева выложила в сеть видео похищения детей, на котором мужчины убегают, держа на руках девочек, а мать кричит им вслед. С тех пор, по ее словам, она не видела дочерей. В конце декабря Кунцевский районный суд Москвы назначил опекуном несовершеннолетних детей Маргариту, однако ее бывший супруг оспорил это решение. Пара поженилась в 2015 году, а в 2019 стало известно о разводе. С тех пор Зайцев и Готовцева делят имущество и детей, в спорах активное участие принимают родители хоккеиста.