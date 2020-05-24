Американский политик не все делает самостоятельно. Оказывается, для особых случаев у него есть «специальные» люди.

Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter

Фото: www.globallookpress.com /Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп впервые рассказал о том, кто на самом деле наполняет его Twitter множеством публикаций.

В ходе развернутого интервью журналистке Шэрил Аткиссон, одной из ведущих новостной программы Full Measure, американский политик признался, что любит постить в соцсеть что-нибудь оригинальное, однако на это у него не всегда хватает времени.

Так, например, перед завтраком или ужином он может позволить себе сделать короткую заметку, а вот днем с этим возникают проблемы. Правда, на помощь тут же приходит его верный подопечный.

«В течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они это выкладывают [в Twitter]. У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает!» — горделиво заметил Трамп.

Twitter @realDonaldTrump

Что ж, такое признание хоть и неожиданно, но вряд ли кого-то удивит по-настоящему. Так, по мнению пользователей сети, все громкие и скандальные заявления рождаются только в его голове и в этом основная проблема. А кто будет транслировать их миру — не так уже и важно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональда Трампа освистали в Twitter за игру в гольф на фоне пандемии COVID-19. 

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