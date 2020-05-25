В России 25 мая отмечается День филолога. Поздравления от коллег, а также своих родных и близких принимают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, переводчики. Нередко в этот день в своем узком научном кругу филологи организовывают праздники и даже преподносят друг другу небольшие презенты. Ценители русского языка выражают благодарность друг другу и отмечают вклад каждого в развитие лингвистики.

Безусловно, в этом году в связи с пандемией коронавируса встретиться дружной компанией не получится. Однако поздравить филологов можно и другим способом. Выразить уважение любимому преподавателю или адресовать теплые пожелания другу можно дистанционно. Никогда не поздно позвонить и сказать человеку о том, насколько вы сильно им дорожите и цените его труд.

А если вам хочется устроить что-то более масштабное, можете воспользоваться доставкой и заказать для филолога книгу, ежедневник, вкусный торт или другие мелочи, которые обязательно будут приятны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 25 мая также отмечается Епифаний день.