Несмотря на пандемии коронавируса, можно сделать приятное людям, которые дни напролет посвящают изучению русского языка.

25 мая — день филолога: Как поздравить коллег с персональным праздником?

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

В России 25 мая отмечается День филолога. Поздравления от коллег, а также своих родных и близких принимают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, переводчики. Нередко в этот день в своем узком научном кругу филологи организовывают праздники и даже преподносят друг другу небольшие презенты. Ценители русского языка выражают благодарность друг другу и отмечают вклад каждого  в развитие лингвистики.

Безусловно, в этом году в связи с пандемией коронавируса встретиться дружной компанией не получится. Однако поздравить филологов можно и другим способом. Выразить уважение любимому преподавателю или адресовать теплые пожелания другу можно дистанционно. Никогда не поздно позвонить и сказать человеку о том, насколько вы сильно им дорожите и цените его труд.

А если вам хочется устроить что-то более масштабное, можете воспользоваться доставкой и заказать для филолога книгу, ежедневник, вкусный торт или другие мелочи, которые обязательно будут приятны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 25 мая также отмечается  Епифаний день. 

 

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