«С каждым фото все больше и больше»: Бюст Яны Кошкиной не поместился в кадр
Актриса и телеведущая рассказала о своей любви к объятиям в наряде с экстремальным декольте.
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Фото, видео: Instagram @yana_koshkina_official
Грудь Яны Кошкиной впечатляла поклонников и до пластической операции. Девушка от природы обладала внушительным бюстом, о чем говорят ее ранние фото. Но модель, актриса и телеведущая в одном лице решилась все-таки увеличить грудь. Сейчас она не стесняется демонстрировать свое достоинство посредством откровенных нарядов. Ее платья привлекают внимание даже искушенного зрителя.
На очередном фото для Instagram бюст Кошкиной и вовсе не поместился в кадр целиком. Но самое главное поклонники увидели в полной мере. Яна сделала селфи, акцентировав внимание на экстремальным декольте. При этом пост она посвятила не внешности, а своему отношению к объятиям.
«Когда я была маленькая, моя мама даже злилась из-за того, как часто и крепко я ее обнимала. С возрастом это не прошло. Почему-то объятия для меня — это особая степень доверия. Желание обнять у меня возникает крайне редко к кому-то помимо моей семьи. И если это случилось, я становлюсь очень счастлива», — написала девушка.
Подавляющее большинство подписчиц разделило взгляд Кошкиной в этом вопросе. А основная часть мужчин не смогла думать ни о чем другом, кроме как о прелестной груди Яны. Это отразилось и в комментариях.
«Главное — не задушить кого-нибудь такими штуками»;
«Я б тебя обнял»;
«Яна, у вас грудь с каждым фото все больше и больше», — написали автору поста представители сильного пола.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Самбурская «показала гламур», но не смогла удержаться от самоиронии.
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