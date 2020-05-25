«С каждым фото все больше и больше»: Бюст Яны Кошкиной не поместился в кадр

Актриса и телеведущая рассказала о своей любви к объятиям в наряде с экстремальным декольте.

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Фото, видео: Instagram @yana_koshkina_official

Грудь Яны Кошкиной впечатляла поклонников и до пластической операции. Девушка от природы обладала внушительным бюстом, о чем говорят ее ранние фото. Но модель, актриса и телеведущая в одном лице решилась все-таки увеличить грудь. Сейчас она не стесняется демонстрировать свое достоинство посредством откровенных нарядов. Ее платья привлекают внимание даже искушенного зрителя.

На очередном фото для Instagram бюст Кошкиной и вовсе не поместился в кадр целиком. Но самое главное поклонники увидели в полной мере. Яна сделала селфи, акцентировав внимание на экстремальным декольте. При этом  пост она посвятила не внешности, а своему отношению к объятиям.

Instagram @yana_koshkina_official

«Когда я была маленькая, моя мама даже злилась из-за того, как часто и крепко я ее обнимала. С возрастом это не прошло. Почему-то объятия для меня — это особая степень доверия. Желание обнять у меня возникает крайне редко к кому-то помимо моей семьи. И если это случилось, я становлюсь очень счастлива», — написала девушка.

Подавляющее большинство подписчиц разделило взгляд Кошкиной в этом вопросе. А основная часть мужчин не смогла думать ни о чем другом, кроме как о прелестной груди Яны. Это отразилось и в комментариях.

«Главное — не задушить кого-нибудь такими штуками»;

«Я б тебя обнял»;

«Яна, у вас грудь с каждым фото все больше и больше», — написали автору поста представители сильного пола.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Самбурская «показала гламур», но не смогла удержаться от самоиронии.

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