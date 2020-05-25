ТОП-3 знаков зодиака «энергетических вампиров»
Астрологи считают, что люди, родившиеся под определенными созвездиями могут высасывать энергию из окружающих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Markus Brunner, Tommy Seiter, imagebroker/a.isenegger, West Coast Surfer
Есть люди, после общения с которыми некоторые чувствуют себя опустошенными. Они как будто вытягивают все силы и соки, требуя к себе повышенного внимания, и не давая ничего взамен. Астрологи утверждают, что такими «энергетическими вампирами» становятся представители определенных знаков зодиака, сообщает телеканал «Украина».
Скорпион
Люди этого знака представляют собой наибольшую опасность, особенно для тех, у кого развито чувство эмпатии. Они легко манипулируют окружающими, заставляя плясать под собственную дудку. А если вы еще нанесли Скорпиону какую-то обиду, берегитесь — он этого так не оставит и выпьет из вас все соки.
Овен
Если вы не приглянулись Овну, он не станет этого скрывать. Люди этого знака показывают свою неприязнь публично, а также больно колют и обдают волной негатива, если им что-то не по душе. После такого общения им станет легче, а вам лишь останется собирать жалкие осколки своего спокойствия.
Дева
Девы — страшные идеалисты. Если что-то их не устраивает, они будут критиковать и все перекраивать под себя. Свою порцию язвительных замечаний от них получат все — и случайные знакомые, и близкие люди. Недовольные их поведением будут «вознаграждены» вдвойне.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить.
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