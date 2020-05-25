Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами
Астрологи уверены, что на пенсии эти люди доставят массу хлопот своим близким.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano, Rudolf, imagebroker/Birgit Koch, Movementway, imagebroker/Ulrich Niehoff
Астрологи предупреждают: у мужчин некоторых знаков зодиака с возрастом проявляются не самые приятные черты характера, которые отравляют жизнь окружающим, пишет журнал «Лиза».
Овен
Мужчины этого знака и в юности не сахар, а уж с годами способны доконать близких свей неуступчивостью. Для них все просто: или так, как я хочу, или никак. На компромиссы они идти не желают ни в какую. Причем их скверный характер будет проявляться везде: и дома, и на работе.
Дева
У представителей сильного пола этого знака степень невыносимости в старости сильно зависит от того, успели ли они состояться в жизни. Если мужчина-Дева стал успешным, сделал карьеру и обзавелся семьей, все не так страшно. Будет ворчать иногда, но не сильно. Зато если он так и остался в вечных поисках себя, свои неудачи он будет проецировать на окружающих и винить их во всех бедах мира.
Близнецы
Близнецы копят негатив и стресс всю жизнь, чтобы потом выплеснуть на близких. В старости они начинают не только ворчать, но и постоянно читают всем мораль. Найти с ними общий язык непросто, так как они подолгу молчат о проблемах, чтобы потом разразиться гневной тирадой о несовершенстве мира.
Рыбы
К закату жизни мужчины этого знака становятся пессимистами. Они видят все в черном цвете, их мало что радует, и самое печальное, они часто теряют связь с реальностью. От старых увлечений и хобби они отказываются, а новые найти уже не способны. Их жизнь превращается в рутину, жалобами на которую они портят настроение окружающим.
Телец
Тельцы с возрастом замыкаются в себе, отказываясь от прежнего круга общения. Они перестают получать удовольствие от того, что их радовало в юности, часто впадают в апатию. Среди мужчин этого знака нередки депрессии, и чем старше Телец становится, тем труднее с ним общаться.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака «энергетических вампиров».
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