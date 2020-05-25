Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых

Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Об этом заявил в эфире федерального телеканала директор учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, специалисты добровольно прошли вакцинацию и не могли себе позволить уйти на самоизоляцию в процессе разработки препарата.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть», — цитирует Александра Гинцбурга ТАСС.

Директор НИЦЭМ отметил, что у всех протестировавших на себе препарат выявлено наличие именно вируснейтрализующих протективных антител к COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ученые испытали вакцину от коронавируса на себе.

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