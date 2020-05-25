Последний звонок для российских школьников прозвенел онлайн
В школах тишина из-за пандемии COVID-19, слова напутствия теперь звучат по видеосвязи.
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Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru
В новых условиях сегодня в стране проходит и последний звонок. В школах впервые тишина — из-за пандемии мероприятия переместились в интернет. Слова напутствия теперь звучат по видеосвязи. Сами школьники чатами не ограничились — соцсети буквально взорвались флешмобами.
Как празднуют выпускники в эпоху коронавируса, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже Яна Воскресенского.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Последний звонок-2020» пройдет онлайн в социальной сети ВКонтакте.
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