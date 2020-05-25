В новых условиях сегодня в стране проходит и последний звонок. В школах впервые тишина — из-за пандемии мероприятия переместились в интернет. Слова напутствия теперь звучат по видеосвязи. Сами школьники чатами не ограничились — соцсети буквально взорвались флешмобами.

Как празднуют выпускники в эпоху коронавируса, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Последний звонок-2020» пройдет онлайн в социальной сети ВКонтакте.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112