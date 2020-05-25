В Иерусалиме прошло первое заседание суда против Биньямина Нетаньяху. Впервые в истории действующего премьер-министра Израиля обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Заседание продлилось час. Глава правительства, который присутствовал на нем лично, заявил, что не виновен. По его словам, в стране развернута кампания, чтобы к власти пришел кто угодно, «только не Биби». Так израильтяне называют Биньямина Нетаньяху.

«Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной. Все обвинения сфабрикованы с самого начала. Это часть пропагандистской кампании „только не Биби“. Я прошу, чтобы суд показывали в прямом эфире и без цензуры», — сказал премьер-министр Израиля.

Возле здания суда на митинг собрались как сторонники, так и противники Нетаньяху. Премьера подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на визовые и налоговые преференции. В частности, речь идет о коробках сигар и ящиках шампанского. Кроме того, Нетаньяху якобы лоббировал интересы одной из ведущих телекомпаний Израиля, чтобы журналисты освещали его деятельность в выгодном свете. Следующее заседание суда назначено на 19 июля.

А на Украине прошли митинги против политики Владимира Зеленского. В Киеве недовольные пришли прямо к дому главы государства. Президент у власти уже год, и его противники считают, что за это время страна не продвинулась на пути в ЕС и НАТО, а также значительно ослабила свои позиции в Донбассе. От официального Киева слышится меньше антироссийской риторики, что украинские националисты считают предательством со стороны Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта.