Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Високосный 2020 год уже выдал «сюрприз» всему человечеству в виде пандемии коронавируса, которая парализовала привычный ритм жизни. Однако это далеко не все, на что способен «дополнительный день для чертей в феврале». О том, каким знакам зодиака ни в коем случае не следует менять работу во второй половине года, журналу Woman's Day рассказал ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. Он отметил, что после апреля Юпитер войдет в новую фазу, которая не благоволит к перемене рабочего места для трех знаков.

«После того как планета встанет, трем знакам, а именно Стрельцам, Рыбам и Козерогам, уже категорически не рекомендуется менять работу и сферу деятельности. В противном случае это может привести к полной безработице в будущем», — сказал астролог.

В целом же, по его словам, год будет не самым удачным для перемены деятельности. Виной тому, что Юпитер будет расположен в Козероге в падении, а это знак, который отвечает за трудовую сферу. Поэтому представителям других знаков тоже лучше не спешить нести заявление об увольнении на стол начальству.

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