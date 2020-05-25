Астролог назвал три знака, которым не стоит увольняться во второй половине года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Markus Brunner, PIC, Carlos Garcia Granthon

Високосный 2020 год уже выдал «сюрприз» всему человечеству в виде пандемии коронавируса, которая парализовала привычный ритм жизни. Однако это далеко не все, на что способен «дополнительный день для чертей в феврале». О том, каким знакам зодиака ни в коем случае не следует менять работу во второй половине года, журналу Woman's Day рассказал ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. Он отметил, что после апреля Юпитер войдет в новую фазу, которая не благоволит к перемене рабочего места для трех знаков.

«После того как планета встанет, трем знакам, а именно Стрельцам, Рыбам и Козерогам, уже категорически не рекомендуется менять работу и сферу деятельности. В противном случае это может привести к полной безработице в будущем», — сказал астролог.

В целом же, по его словам, год будет не самым удачным для перемены деятельности. Виной тому, что Юпитер будет расположен в Козероге в падении, а это знак, который отвечает за трудовую сферу. Поэтому представителям других знаков тоже лучше не спешить нести заявление об увольнении на стол начальству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать земным знакам от ретроградной Венеры.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 14%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

17:13
В каких регионах приступили к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
17:04
Суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей
16:55
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?
16:53
Что стало с актерами фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»?
16:41
«Милахи!» — Муж певицы Нюши очаровал юзеров веселым снимком с детьми
16:31
Фаната Бузовой, захватившего заложников в «Альфа-банке», арестовали на два месяца

Сейчас читают

Эффект дежавю: люди с каким цветом глаз проживают вторую жизнь?
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок