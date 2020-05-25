Путин призвал РЖД минимально сокращать инвестиции в реальный сектор

Владимир Путин впервые с начала режима самоизоляции вернулся в свой рабочий кабинет в Кремле. Президент провел очную встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, который рассказал о том, как специалисты «РЖД-Медицины» работают в условиях пандемии.

«В 17 территориях мы взаимодействуем с субъектами, с регионами. В Москве, Воронеже и на Сахалине мы участвуем в инфекционной борьбе, а в других территориях мы взяли на себя неотложную помощь, мы изменили маршрутизацию и активно участвуем в этом процессе», — рассказал Олег Белозеров.

«Особое внимание я вас просил уделить вопросам инвестиционной деятельности компании. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Однако, если и придется сокращать инвестиции в связи с пандемией, то по минимуму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин добавил электрички и водный транспорт в список пострадавших отраслей.