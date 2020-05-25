Путин призвал РЖД минимально сокращать инвестиции в реальный сектор
Российский лидер провел очную встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимир Путин впервые с начала режима самоизоляции вернулся в свой рабочий кабинет в Кремле. Президент провел очную встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, который рассказал о том, как специалисты «РЖД-Медицины» работают в условиях пандемии.
«В 17 территориях мы взаимодействуем с субъектами, с регионами. В Москве, Воронеже и на Сахалине мы участвуем в инфекционной борьбе, а в других территориях мы взяли на себя неотложную помощь, мы изменили маршрутизацию и активно участвуем в этом процессе», — рассказал Олег Белозеров.
«Особое внимание я вас просил уделить вопросам инвестиционной деятельности компании. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Однако, если и придется сокращать инвестиции в связи с пандемией, то по минимуму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин добавил электрички и водный транспорт в список пострадавших отраслей.
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