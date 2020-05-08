Путин добавил электрички и водный траспорт в список пострадавших отраслей

Минтранс и Роспотребнадзор до конца мая должны утвердить требования к медицинской безопасности на транспорте. Маски и перчатки хотят сделать обязательными для всех российских пассажиров.

Но, как заметил президент на совещании по поддержке отрасли важно, чтобы эти меры реально служили защите здоровья граждан, а не задавили бизнес формальными правилами. Перевозчики уже терпят огромные убытки. Какую помощь предложил президент, знает Роман Ишмухаметов.

В условиях, когда закрылись границы и пассажиропоток на разных видах транспорта снизился от 70 до 95 процентов, транспортная отрасль требует особой поддержки. Тем более учитывая, что в этой сфере работают четыре с половиной миллиона человек, напомнил Владимир Путин, открывая совещание.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллективы транспортных предприятий за напряженный, ответственный труд в этот сложный период эпидемии. Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств», — подчеркнул глава государства.

Тяжелее всего, пришлось авиаперевозчикам — они получат от правительства 23 миллиарда рублей в качестве экстренной оперативной помощи. Кроме того, как сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, предварительно, согласовано выделение десяти миллиардов рублей и для поддержки аэропортов.

«Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов. В связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином. И предварительно согласована сумма в размере 10,1 миллиарда рублей. Так же как у авиакомпаний на срок до июля месяца. Прошу Вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры поддержки аэропортов», — обратился к президенту глава минтранса.

Что касается железных дорог. Несмотря на то, что РЖД отменило половину всех поездов дальнего следования, транспортная связь между регионами не нарушена. А где-то грузоперевозки пусть и немного, но увеличились. Это касается добываемого на Кузбассе угля.

«То, что есть увеличение это уже хорошо! Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых надо поддержать — особенно в Кузбассе. Мы об этом с вами поговорим, так же и как о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы», — пояснил Путин.

Нелегко приходится и представителям водного транспорта. Особенно учитывая, что на большей части территории страны навигация уже открыта, но суда простаивают. А ведь может так случится, что этот сезон вместо традиционных пяти месяцев сократится всего до одного-двух. Конкретный результат совещания — перечень наиболее пострадавших отраслей расширится.

«Что прошу, поручаю сделать в самое ближайшее время. Первое. Предлагаю расширить перечень отраслей наиболее пострадавших от последствий эпидемии А именно, добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки и сообщения. Надо посмотреть, они могут воспользоваться теми мерами, которые сейчас у нас созданы или нет. Вот и все. Если нет, то тогда нужно подумать над тем, как им помочь. И тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и секторы транспорта», — заявил Владимир Путин.

И еще важное заявление президента — необходимо переориентировать транспортные компании на российский рынок. И развивать таким образом внутренний туризм, не дожидаясь, пока другие государства начнут — отменять запреты на въезд.