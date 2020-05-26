«Я уже новенькая»: Овдовевшая три месяца назад блогер Диденко увеличила грудь
Перед операцией «аптечный ревизорро» устроила вечеринку с друзьями, несмотря на режим самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибли люди в бассейне с сухим льдом, похвасталась новой грудью. На своей странице в Instagram, блогер, потерявшая мужа на той роковой вечеринке, выложила фото из клиники, где проходила операция по увеличению груди.
«Я уже новенькая, бодренькая. Сегодня ночь проведу в стационаре. А завтра домой!» — написала она.
Екатерина объяснила, что ей вставили импланты, но пока она вынуждена носить компрессионное белье и результат операции увидеть не может.
«Забирали жир из животика, на бедрах (еле нашли нужное количество)», — похвасталась Диденко.
Как пишет URA.RU, перед операцией Екатерина закатила шумную вечеринку в несмотря на режим самоизоляции. Гостей было минимум шестеро, они распивали алкоголь и снимали происходящее на видео.
«Ко мне приехали в гости ребята — на проводы старых сисек. Завтра будем встречать новые, ура!» — сообщила в кадре Диденко.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, о своем решении увеличить грудь инстаблогер сообщила подписчикам около недели назад. Она объяснила, что с детства комплексовала по поводу маленького размера и планировала операцию еще с ныне покойным мужем. Теперь же, «раз уж судьба разнесла в пух и прах все планы» решила сделать то, о чем давно мечтала.
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