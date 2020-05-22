Схоронившая мужа «аптечный ревизорро» записалась на пластическую операцию
Екатерина Диденко объяснила, почему загорелась желанием увеличить грудь менее чем через три месяца с момента трагедии.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Инстаблогер Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки с сухим льдом в честь ее 29-летия, неделей ранее рассказала о желании увеличить грудь. Теперь девушка сообщила подписчикам, что записалась на операцию. Она пройдет 25 мая. В новом посте «аптечный ревизорро» объяснила, зачем ей понадобилось улучшать внешность через два с половиной месяца после трагедии.
«Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить — любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы», — поделилась Диденко.
Она считает, что грудь в первую очередь нужна для кормления детей. Ее дочь и сын давно миновали грудной возраст. Супруги планировали третьего ребенка на весну-лето этого года и договорились, что после его появления Екатерина ляжет под нож хирурга.
«Раз уж, судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть, я решила сделать то, о чем мечтала лет десять. Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя. Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нем отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции», — рассказала знаменитость.
Диденко добавила, что последние пять лет ее тело «было предоставлено детям», и теперь она хочет заняться своей внешностью. Она ознакомилась с возможными осложнениями, идет на процедуру сознательно и не переживает о предстоящей операции.
«Лучше бы детям одежду купила новую»;
«Я все понимаю. Хочешь сделать — делай. Но зачем всему миру надо знать столь деликатные подробности? Вот это мне не понятно»;
«Просто какое-то не уважение к его памяти», — откликнулись в комментариях.
Блогер Екатерина Диденко, которая называет себя в соцсетях «аптечным ревизорро», овдовела в результате эксперимента с сухим льдом на своем дне рождения в одном из банных комплексов Москвы в конце февраля. Ее супруг Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии. Он и двое гостей погибли от нехватки кислорода, когда в бассейн загрузили 25 килограммов вещества. Концентрация оказалась критической. После этого Екатерина Диденко стала часто писать в Instagram, как скорбит по мужу, однако подписчики обвиняли ее в пиаре на костях. С первый дней после случившегося девушка делится с общественностью подробностями личной жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Диденко рассказала об интимной жизни до и после смерти мужа.
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