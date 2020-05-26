В огненном шаре в небе над Австралией опознали российскую ракету-носитель

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Светлана Александрова
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Австралийские эксперты уверены, что «Союз» вывел на орбиту «секретный военный спутник».

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Фото, видео: YouTube / Минобороны России; Twitter @VicStormChasers

Огромный огненный шар в небе взбудоражил жителей Австралии. Видео, снятое очевидцем, появилось в интернете 22 мая. Пытаясь объяснить необычное явление, австралийские СМИ обратились к экспертам, которые, сопоставив факты, пришли к выводу, что люди наблюдали «огненную смерть» третьей ступени российской ракеты-носителя «Союз», которая вывела на орбиту «секретный военный спутник».

«Низкая скорость, около шести километров в секунду, является очень показательным признаком того, что это космический мусор», — сказал австралийской радиовещательной компании ABC профессор астрофизики Университета Южного Квинсленда Джонти Хорнер.

Ученый пояснил, что обломки кометы или астероида двигались бы гораздо быстрее и напомнил, что несколькими часами ранее Россия запустила с космодрома Плесецк очередной спутник, о чем сообщал «Роскосмос» на своем официальном сайте.

«Астрономия — детективная история, она очень крутая, я люблю смотреть на такие вещи», - признался Хорнер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, жители Бразилии сняли в небе целую группу светящихся неопознанных летающих объектов, которые затем упали в озеро. Водоем теперь охраняют военные.

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